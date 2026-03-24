Nächste Saison sieben PL-Klubs in der Champions League?

Die Premier League könnte nächste Saison bis zu sieben Vertreter in der UEFA Champions League stellen. Über alle Europacup-Bewerbe hinweg könnten insgesamt elf englische Mannschaften an den Start gehen. Aber wie ist das möglich?

Es gibt ein bestimmtes, aber durchaus realistisches Szenario, bei dem die Premier League in der kommenden Saison sieben Mannschaften im Turnier stellen könnte – fast ein Fünftel des gesamten Teilnehmerfeldes in der CL-Ligaphase.

Dazu müsste der FC Liverpool in der laufenden Spielzeit die Champions League gewinnen und gleichzeitig unter den ersten fünf der Premier League landen. Aufgrund ihrer Qualifikation als Titelverteidiger würde der freie Platz, der ihrer Ligaplatzierung zusteht – vorausgesetzt, die Premier League behält in der nächsten Saison fünf Qualifikationsplätze, dazu später mehr -, theoretisch an das sechstplatzierte Team weitergegeben.

Wenn Aston Villa am Ende diesen sechsten Platz erreicht und gleichzeitig die Europa League gewinnt – wofür sie laut des Datenanalyse-Dienstleisters Opta als Favoriten gelten -, würde sich auch der Klub aus Birmingham automatisch für die Königsklasse qualifizieren. Damit würde das Team auf Platz sieben, derzeit der FC Brentford, nachrücken und als einer von rekordverdächtigen sieben Vertretern den Einzug in die Champions League schaffen.

Elf PL-Teams in Europa vertreten?

Und insgesamt dann elf Teams in Europa? Ja, mehr als die Hälfte der englischen Eliteklasse könnte in der kommenden Saison international spielen!

Sollte die Premier League die sieben CL-Plätze ergattern, stehen immer noch zwei Europa-League-Qualifikationsplätze und ein Conference-League-Platz zur Disposition.

Sollte Crystal Palace die Conference League gewinnen – wofür sie wiederum als Favoriten gelten -, sichert das den „Eagles“ einen weiteren Europa-League-Platz. Sollten sie das schaffen und in der PL außerhalb der Top 10 landen, wären es in der nächsten Saison elf englische Teams in Europa.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?

Obwohl vier der sechs PL-Mannschaften kürzlich im Achtelfinale aus der Königsklasse ausgeschieden sind, hat England noch immer mehr Teams in Europa als jedes andere Land außer Spanien und führt derzeit die Koeffizientenrangliste im Rennen um einen der beiden Spitzenplätze an, die einen zusätzlichen CL-Platz sichern.

Das Hauptproblem für ihre Hoffnungen besteht darin, dass nur noch zwei englische Vereine in der Champions League vertreten sind – und dieser Wettbewerb im Vergleich zur Europa League und zur Conference League die meisten Punkte für jeden Sieg, jedes Unentschieden oder jeden Einzug in die nächste Runde bringt.

Die Chancen, dass ein anderes Land die Premier League aus den Top 2 verdrängt, sind allerdings gering. Warum? Deutschland, Portugal und Frankreich sind jeweils nur noch mit einem Klub in der Champions League vertreten.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago