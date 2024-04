Marcel Hirscher soll vor einer Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup stehen. Der 35-Jährige soll künftig allerdings nicht für Österreich an den Start gehen.

Es wäre die nächste große Sensation binnen weniger Wochen im alpinen Skisport. Nach Lucas Braathen, der im März sein Comeback auf die Piste verkündete, soll nun auch Ski-Star Hirscher wieder Weltcup-Rennen bestreiten wollen. Für Österreich wird der zweifache Olympiasieger jedoch wohl nicht mehr an den Start gehen. Nach Informationen der Tiroler Tageszeitung will der 35-Jährige in Zukunft für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter, Weltcuppunkte sammeln.

Hirscher vor Nationenwechsel

Dank der Nationalität seiner Mutter besitzt der 67-fache Weltcupsieger auch den niederländischen Pass. Ein Nationenwechsel im Ski-Weltcup wäre im Grunde also möglich. Der ÖSV würde dem Bericht zufolge aber lieber sehen, dass Hirscher wieder für Österreich an den Start geht.

Seit seinem Rücktritt im Jahr 2019 war der 35-Jährige immer wieder auf der Piste zu sehen. Außerdem gründete der Salzburger 2021 seine eigene Ski-Marke Van Deer.

Sommer-Punkte in Neuseeland – Weltcup-Comeback im Winter

Dem Bericht zufolge soll Hirscher im Sommer in Neuseeland Punkte für die FIS-Wertung sammeln, um ein Winter-Comeback im Weltcup in Angriff nehmen zu können. Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt der 35-Jährige 2019. In seiner aktiven Zeit gewann der Salzburger unter anderem achtmal den Gesamt-Weltcup.

(red.) / Bild: GEPA