Nächste Verletzung: Salzburg-Youngster reist von U21-Team ab

Das österreichische U21-Nationalteam muss zum Jahresabschluss auf Torhüter Christian Zawieschitzky verzichten.

Der 19-jährige Keeper des FC Red Bull Salzburg fällt verletzungsbedingt aus und muss seine Teilnahme am Lehrgang absagen.

Für ihn nominierte U21-Teamchef Peter Perchtold kurzfristig Nikola Sarcevic vom FC Liefering nach. Der 18-Jährige feiert damit sein Debüt im U21-Kader, nachdem er bereits in den U18- und U19-Auswahlen des ÖFB im Einsatz war. In der laufenden Saison kam Sarcevic bislang auf sechs Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga.

Am Freitag wartet auf die ÖFB-Talente in Ried ein echter Härtetest: Gegner Belgien reist mit breiter Brust an – zuletzt feierte die Mannschaft ein 7:0 gegen Wales und ein 2:0 gegen Dänemark und führt die Qualifikationsgruppe I an.

(Red.) / Bild: GEPA