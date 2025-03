Nächste WM-Medaille? Wolf qualifiziert sich für Big-Air-Finale

Lara Wolf hat am Mittwoch bei den Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften im Engadin im Big Air die Qualifikation geschafft. Nach einem verpatzten ersten Versuch kam sie in den zwei gewerteten Sprüngen auf insgesamt 160,00 Punkte und wurde damit Siebente. Die besten acht Athletinnen sind im Finale am Samstag (19.30 Uhr) dabei.

Die 25-jährige Tirolerin hatte sich vergangene Woche zur Slopestyle-Vizeweltmeisterin gekürt und für die erste WM-Medaille für Österreichs Frauen im Freeski-Sport gesorgt. Nun hat Wolf die Chance auf eine zweite Medaille.

„Es war eine Zitterpartie, ich war auch sehr nervös“, gestand Wolf später. „Den ersten Run habe ich nicht runtergebracht, dann ist es drauf angekommen. Ich bin froh, dass ich am Samstag um eine Medaille kämpfen kann.“ Die Tirolerin gab zu, dass sie das stark reduzierte Training (nur eines statt drei) wegen zu weicher Landung nach dem Kicker schon irritiert hatte. „Wir haben nicht so viel Zeit gehabt, uns an den Kicker zu gewöhnen.“ Das ist nun aber Vergangenheit, im Finale will sie „bessere Tricks machen und definitiv einen draufsetzen“.

