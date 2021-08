Nächsten Donnerstag im LIVESTREAM: Die Auslosung der CL-Gruppenphase

via

Wann wird die Gruppenphase der Champions League 2021/22 ausgelost? Welche Teams sind dabei? Wann finden die ersten Spiele statt? Wir haben alle Infos.

Endlich startet auch die Königsklasse in die neue Saison! Wir geben Dir vorab alle wichtigen Infos – zur geplanten Auslosung, zum Spielplan und zu den teilnehmenden Teams.

Champions League Auslosung zur Gruppenphase: Wann und wo?

Am 26. August (Donnerstag) wird in Istanbul um 18 Uhr die Gruppenphase der CL-Saison 2021/22 ausgelost. Hier auf skysportaustria.at könnt Ihr die Auslosung im LIVESTREAM mitverfolgen.

Auslosung CL-Gruppenphase: Alle Teams im Überblick

Insgesamt nehmen 32 Teams an der Gruppenphase teil. 26 von ihnen sind automatisch qualifiziert – sechs werden noch in den Playoffs ermittelt. Die finale Liste steht erst nach den letzten Qualifikationsspielen am 25. August fest.

Aus österreichischer Sicht kämpft noch der FC Salzburg um die dritte Teilnahme in Folge. Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Bröndby genügt ein Remis in Dänemark. Die Partie siehst du am Mittwoch live auf Sky Sport Austria.

Hier die bereits feststehenden Teilnehmer im Überblick: