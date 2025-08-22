Nächster Abgang? Sturm-Angreifer steht vor Eredivisie-Transfer

Die Stürmersuche beim SK Sturm Graz zieht sich – und gleichzeitig steht mit Szymon Wlodarczyk ein Abgang so gut wie fest. Der 22-jährige Angreifer soll laut „Krone“-Journalist Burghard Enzinger kurz vor einem Wechsel zu Excelsior Rotterdam stehen, wo er per Leihe mit Kaufoption unterschreiben dürfte.

Während die „Blackys“ in der Vergangenheit mit Offensivtransfers wie Mika Biereth voll ins Schwarze trafen, gestaltet sich die aktuelle Suche nach Verstärkung schwieriger. Sportdirektor Michael Parensen sprach selbst von einer komplizierten Marktlage und bislang blieb es bei zahlreichen Gerüchten ohne Ergebnis.

Wlodarczyk hatte die vergangene Saison leihweise bei Salernitana in der Serie B verbracht und dort in 13 Partien ein Tor und zwei Assists verbucht. Der italienische Klub zog die Kaufoption nicht, eine Zukunft in Graz zeichnet sich aber ebenfalls nicht mehr ab.

