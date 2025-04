Nächster Ausfall: Bayern bangen um Duo

Beim FC Bayern droht auch gegen den FC Augsburg ein erneuter Ausfall. Die Verletzungsmisere beim deutschen Rekordmeister scheint kein Ende zu nehmen.

Kingsley Coman trainierte am Dienstag nicht mit der Mannschaft. Nach Sky-Informationen ist ein Einsatz des Bayern-Angreifers gegen Augsburg nahezu ausgeschlossen.

Leon Goretzka drehte derweil auch ein paar Laufrunden und fehlte ebenfalls im Mannschaftstraining. Joao Pahlinha wäre eine Alternative, sollte ein Einsatz des deutschen Nationalspielers nicht möglich sein.

Auch Kim macht den Bayern Sorgen

Eine weitere Personalie sorgt bei Trainer Vincent Kompany ebenfalls für Kopfschmerzen. Auch Min-jae Kim konnte nicht am Training an der Säbener Straße teilnehmen. Kim plagten zuletzt Probleme an der Achillessehne. Beim 3:2 gegen den FC St. Pauli stand der Südkoreaner überraschend früh wieder in der Startelf des FCB.

