Nächster Ausfall: Real muss wochenlang auf Camavinga verzichten

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss wochenlang auf Eduardo Camavinga verzichten. Der französische Nationalspieler erlitt nach Klubangaben beim Ligasieg am Mittwoch gegen den FC Getafe (1:0) einen vollständigen Riss der linken Adduktorensehne.

Zur Ausfalldauer machten die Königlichen am Donnerstag keine Angaben, spanischen Medien zufolge droht Camavinga eine Pause bis zu drei Monaten und damit das Saisonaus.

Der 22-Jährige verpasst sicher den Clásico am Samstag in Sevilla gegen den FC Barcelona im Finale der Copa del Rey. Den Berichten zufolge könnte Camavinga auch im Sommer für das Final Four der Nations League mit Frankreich und die anschließende Klub-WM in den USA ausfallen.

(SID) / Foto: IMAGO