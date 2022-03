Nächster Barca-Star wohl vor Abgang

via

via Sky Sport Austria

Memphis Depays Zeit beim FC Barcelona scheint schon nach nur einem Jahr wieder vorbei zu sein. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo soll Depay im Sommer abgegeben werden. Der niederländische Nationalspieler kam im Sommer ablösefrei von Olympique Lyon und besitzt noch einen Vertrag bis 2023. Mit einem Abgang im Sommer würden die Katalanen immerhin noch eine Ablöse für den 28-Jährigen kassieren.

Interesse haben laut Mundo Deportivo sechs Klubs: Neben den vier Serie A-Klubs Juve, Inter, Milan und Neapel haben auch Tottenham und Ex-Klub Lyon Interesse an Depay, der in dieser Saison in 20 Einsätzen zehn Treffer verbuchen konnte.

Bild: Imago