Nächster Bayern-Schock! Laimer fällt lange aus

Der FC Bayern hat den Sieg im Nachholspiel gegen Union Berlin sehr teuer bezahlt. Nach Sky-Informationen müssen die Münchner nämlich nicht nur auf Dayot Upamecano wochenlang verzichten. Auch Konrad Laimer wird länger pausieren.

„Es ist eine Faserverletzung der Oberschenkel-Rückseite“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin zu Causa Upamecano. Bei Laimer wollte sich der Bayern-Coach am Mittwoch noch nicht festlegen. „Ich hoffe, dass es so wenig wie möglich ist“, so Tuchel wörtlich.

Muskelfaserriss in der Wade bei Laimer

Der Österreicher verließ die Allianz Arena allerdings humpelnd nach Sky-Informationen ist mittlerweile klar: Laimer fehlt dem FC Bayern bis zu sechs Wochen. Der 26-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, die Sehne ist ebenfalls betroffen.

Ob auch der angeschlagene Joshua Kimmich ausfällt, ist noch nicht klar.

(skysport.de) / Bild: Imago