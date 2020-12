Nächster Corona-Fall in Wolfsburg: ÖFB-Legionär positiv getestet

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Teamtorhüter Pavao Pervan vom VfL Wolfsburg ist laut Angaben des deutschen Bundesligisten positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Pervan habe sich anschließend direkt in häusliche Quarantäne begeben, teilte Wolfsburg am Dienstag mit. Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben wurden negativ getestet. Das Trio hatte sich nach der Corona-Infektion von zwei Mitspielern kurz vor Weihnachten vorsorglich in Quarantäne begeben.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Beim Team von Trainer Oliver Glasner hatte es in den vergangenen Wochen schon einige positive Corona-Fälle gegeben. Zuletzt stand Glasner im DFB-Pokal-Spiel gegen Sandhausen am 23. Dezember nur noch ein Rumpfkader zur Verfügung.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images