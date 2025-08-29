Nächster Geldregen für Leipzig: Tottenham holt Simons

Der niederländische Jungstar Xavi Simons verlässt RB Leipzig und wechselt wie erwartet in die Premier League. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung Champions-League-Teilnehmer Tottenham Hotspur an, das teilten die Sachsen am Freitag mit.

„Xavi kam als außergewöhnliches Talent und hat sich zu einem der besten Offensivspieler Europas entwickelt. Mit seinen spielerischen Fähigkeiten war er eine der tragenden Säulen“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport. Xavi kommt auf 78 Spiele für die Leipziger. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 24 Treffer vor.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

RB verliert nach dem Abgang von Angreifer Benjamin Sesko (Manchester United) einen weiteren Schlüsselspieler, wird dafür aber mit einer Ablösesumme von kolportierten 60 Millionen Euro entschädigt.

Leipzig hatte den niederländischen Nationalspieler erst im Januar von Paris Saint-Germain nach einer Leihe fest verpflichtet. Trainer Ole Werner bezeichnete Xavi Simons zuletzt als einen Spieler mit „außergewöhnlichen Fähigkeiten“ Ein Verein müsse aber vorbereitet sein, solche Veränderungen aufzufangen. Leipzig habe „eine klare Idee“ bei einem Abgang.

(SID)/Bild: Imago