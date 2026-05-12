Nächster Interessent: Porto beschäftigt sich mit Lewandowski

Nach wie vor ist die Zukunft von Robert Lewandowski ungeklärt. Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim FC Barcelona ist weiterhin möglich.

Klar ist aber, dass der Ex-Bayern-Star viele Optionen hat: Chicago Fire aus der MLS soll stark interessiert sein, auch Klubs aus Saudi-Arabien beschäftigen sich mit dem Polen.

Und auch der FC Porto hat sehr konkretes Interesse an dem Torjäger. Fortgeschritten oder vereinbart ist nichts, aber die Portugiesen haben konkret angefragt und Gespräche geführt. Derzeit ist völlig unklar, wie sich Lewandowski entscheiden wird.

In der laufenden Saison kommt der Pole auf 18 Tore und 4 Vorlagen in 43 Einsätzen für den spanischen Meister.

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