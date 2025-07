Nächster Millionendeal? WAC-Star Zukic vor Absprung

Dejan Zukic wird den Wolfsberger AC wohl in Kürze verlassen. Der 24-Jährige steht vor einem Wechsel in die MLS.

Im letzten Testspiel gegen NK Istra am Samstag saß der Offensivspieler über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll der Serbe bereits für einen bevorstehenden Medizincheck geschont worden sein. „Es gibt ein konkretes Angebot aus der MLS“, wird Klubmanager Markus Perchthaler in der Krone zitiert. Die Wolfsberger dürfen also mit einem weiteren Millionentransfer planen. Der Vertrag von Zukic im Lavanttal läuft noch bis Sommer 2027.

Auch WAC-Trainer Dietmar Kühbauer deutete den Wechsel seines Mittelfeld-Regisseurs gegenüber der Kleinen Zeitung bereits an: „Es ist etwas im Raum und ich will auch nicht der Schuldige sein, sollte sich ein Spieler in seinem vielleicht letzten Spiel noch verletzen.“

Der Offensivspieler wechselte erst im vergangenen Sommer für 900.000 Euro (laut transfermarkt.at) nach Wolfsberg – Vereinsrekord. In 36 Pflichtspielen erzielte Zukic zwölf Tore und steuerte neun Assists bei.

Zukic-Abgang naht – Kühbauer will Verstärkungen

Nicht nur aufgrund des bevorstehenden Abgangs des Serben wünscht sich Kühbauer noch weitere Verstärkungen für seinen Kader. „Drei bis vier in jedem Fall. Auf der linken Verteidigerposition. Im Mittelfeld einen, der das Spiel nach vorne trägt, aber auch dazwischen fährt. Und einen im Sturm. Dass der Kader derzeit zu klein ist, wissen die Klubchefs“, so der 54-Jährige in der Krone.

(Red.) / Bild: GEPA