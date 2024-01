Nächster ÖHB-Gegner Kroatien serviert Spanien ab

Kroatiens Handballer sind mit einer klaren Ansage in die EM in Deutschland gestartet. In Österreich-Gruppe B servierten Domagoj Duvnjak und Co. in Mannheim Vize-Europameister Spanien mit 39:29 (18:14) ab und übernahmen vorerst die Führung vor der punktegleichen ÖHB-Auswahl, die zuvor Rumänien 31:24 besiegt hatte. Auf Rot-Weiß-Rot wartet damit am Sonntag (20.30) eine hoch motivierte Truppe, die mit dem nächsten Sieg den Aufstieg schon fixieren könnte.

Die Spanier gerieten gegen eine körperlich starke, aggressive, höchst wurfeffiziente und wie im Rausch spielende kroatische Mannschaft gleich zu Beginn mit 2:6 ins Hintertreffen (8.) und liefen von da an nur noch hinterher. Zum „Man of the Match“ wurde der gebürtige Wiener und einstige Fivers-Akteur Ivan Martinovic gewählt.

In Gruppe C kristallisierte sich indes zum Auftakt noch kein klarer Favorit heraus. Erst trennten sich Island und Serbien in München mit einem 27:27, danach fixierte Ungarn erst im Finish eines stets engen Spiels einen 26:24-Sieg gegen Montenegro.

(APA)/Bild: GEPA