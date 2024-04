Nächster PL-Klub sanktioniert! Kurioser Punktabzug für Sheffield

Punktabzüge wegen finanzieller Verstöße verschärften die Abstiegsnot der Premier-League-Klubs Everton und Nottingham. Nun wird auch Sheffield United bestraft, doch der Punktabzug gilt nicht sofort.

Nach den englischen Fußballklubs FC Everton und Nottingham Forest wird nun auch Sheffield United wegen finanzieller Verstöße mit einem Punktabzug bestraft. Anders als bei den derzeitigen Liga-Konkurrenten greift die Strafe beim abgeschlagenen Tabellenletzten der Premier League jedoch nicht sofort, sondern erst nach einem Abstieg. Das liegt daran, dass sie von der für die unteren Spielklassen zuständigen EFL (English Football League) verhängt wurde.

Wie die EFL am Donnerstag mitteilte, kam eine unabhängige Kommission zu dem Ergebnis, dass Sheffield United in der Saison 2022/23 als damaliger Zweitligist „bei einer Reihe von Zahlungen an andere Vereine in Verzug geriet“. Deshalb werden dem Klub zu Beginn seiner nächsten Spielzeit in der zweitklassigen Championship zwei Punkte abgezogen.