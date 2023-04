Nächster Rekord für Erling Haaland

Der Norweger erzielte gegen den FCB das 1:0 – es war sein zwölftes Tor in der Champions-League-Saison 2022/23. Damit führt der 22-Jährige die Torjägerliste der aktuellen CL-Saison an. Außerdem hat der Angreifer mit seinem zwölften Tor auch einen Rekord eingestellt, denn so viele Tore hat vor ihm erst ein Premier-League-Spieler überhaupt in der Geschichte der Königsklasse während einer Spielzeit erzielt.