Nächster Rekord für Haaland

Erling Haaland hat seine atemberaubende Saison auch im ersten Spiel seines Clubs Manchester City nach der WM-Pause fortgesetzt.

Beim 3:1-(1:0)-Auswärtserfolg der Citizens bei Abstiegskandidat Leeds United von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch traf der Norweger am Mittwoch doppelt und stellte einen weiteren Rekord in der englischen Premier League auf: Der Ex-Salzburger ist der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat.

Den bisherigen Bestwert hatte Kevin Phillips mit 21 Spielen gehalten. Am Mittwoch traf Haaland in seiner Geburtsstadt für den englischen Fußball-Meister erst in der 51. Minute zum 2:0 und erhöhte dann 13 Minuten später mit seinem zweiten Tor zum zwischenzeitlichen 3:0. Für die Führung hatte Rodri (45.+1) gesorgt. Pascal Struijk (73.) erzielte den Treffer für Gastgeber Leeds.

