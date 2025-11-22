Nächster Rückschlag! Liverpool kassiert Heimpleite gegen Nottingham

Der FC Liverpool kommt nicht aus dem Tief. Der englische Fußball-Meister kassierte am Samstag in der zwölften Runde der Premier League eine 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest.

Für Liverpool war es die sechste Niederlage aus den letzten sieben Ligaspielen. Die Reds liegen nur noch auf Platz elf. Vorübergehend auf den vierten Rang schob sich Crystal Palace vor. Das Team von Trainer Oliver Glasner gewann beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers 2:0.

Chelsea ist nach einem 2:0 in Burnley vorläufig Zweiter. Manchester City tritt am Samstagabend bei Newcastle an. Tabellenführer Arsenal empfängt am Sonntag im Derby Tottenham.

(APA) Foto: Imago