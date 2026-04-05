Nächster Schock für Schalke: Verteidiger droht Saisonaus

Wie die Königsblauen am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky Sport) bekannt gaben, fällt Abwehrchef Nikola Katic wegen einer Knieverletzung, die er beim Sieg mit Bosnien-Herzegowina in den WM-Playoffs gegen Italien erlitten hatte, für mehrere Wochen aus.

„Die Verletzung ist mit einem mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulässt“, vermeldete der Revierklub.

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Neues Update zu Dzeko

Bei Bosniens Sieg hatte sich auch Stürmerstar Edin Dzeko verletzt. wie lange der 40-Jährige Schalke fehlt, ließ der Klub weiter offen. „Wann Dzeko in dieser Saison wieder eingesetzt werden kann, ist auch vom Heilungsverlauf abhängig“, teilte Schalke am Sonntag mit.

(SID)/Beitragsbild: Imago