Nächster Sieg: Barcelona erhöht Druck auf Real

Der FC Barcelona hat seine Pflicht in der spanischen Fußball-Liga mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Rayo Vallecano erfüllt und den Druck auf Real Madrid erhöht.

Nach dem fünften Ligasieg in Folge führen die Katalanen vorerst sieben Punkte vor dem Erzrivalen die Tabelle an. Das Goldtor gelang Ronald Araujo per Kopf nach einem Corner (24.). Real trifft am Sonntagabend (21.00 Uhr) im Derby auf Atletico. ÖFB-Kapitän David Alaba steht nach seinen jüngsten Wadenproblemen im Aufgebot.

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