Nächster Sieg! Bezzecchi gewinnt MotoGP-Rennen in Brasilien

Marco Bezzecchi hat auch den zweiten Grand Prix in der MotoGP-Weltmeisterschaft in dieser Saison gewonnen.

Der Italiener siegte auf seiner Aprilia am Sonntag im brasilianischen Goiania in souveräner Manier vor seinem Markenkollegen Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio (Ducati) wurde Dritter. Weltmeister Marc Marquez musste sich mit Rang vier begnügen. Bezzecchi hatte schon die letzten beiden Rennen der vergangenen Saison gewonnen. Er hält damit nun bei vier Siegen en suite.

Bezzecchi übernimmt WM-Führung

Der 27-Jährige übernahm auch die WM-Führung von KTM-Pilot Pedro Acosta. Der Spanier klassierte sich auf dem Ayrton Senna Circuit nur auf dem siebenten Platz. Sein Teamkollege Brad Binder konnte das Rennen nicht beenden. In der Moto3 endete der WM-Lauf für Leo Rammerstorfer schmerzhaft. Der Oberösterreicher wurde in der dritten Runde von seiner Honda geschleudert und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Sieg ging an den Spanier Maximo Quiles.

Der aus der zweiten Position hinter seinem italienischen Landsmann Di Giannantonio gestartete Bezzecchi setzte sich rasch an die Spitze und fuhr danach unbeirrbar dem Sieg entgegen. Das Rennen wurde kurz vor dem Start von 31 auf 23 Runden verkürzt, als Grund wurde „Streckenverschleiß“ genannt. In den vergangenen Tagen waren heftige Regenfälle über Goiania niedergegangen.

(APA)

Bild: Imago