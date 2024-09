Last-Minute-Sieg! Hütter-Klub Monaco weiter ungeschlagen

AS Monaco ist an der Tabellenspitze der französischen Ligue 1 weiter im Gleichschritt mit Leader und Titelverteidiger Paris Saint-Germain unterwegs.

Die vom Vorarlberger Adi Hütter gecoachten Monegassen rangen Montpellier am Samstagabend dank eines Last-Minute-Treffers von Wechselspieler Lamine Camara in der 98. Minute noch mit 2:1 nieder und halten damit genauso wie PSG nach fünf Siegen und einem Remis als Zweiter bei 16 Punkten.

Montpelliers Führung durch Rabby Nzingoula (16.) glich Folarin Balogun (32.) aus. Auch den zweiten Treffer der Hausherren bereitete der Schweizer Teamstürmer Breel Embolo mustergültig vor. Montpellier absolvierte die letzten Minuten nach einer Gelb-Roten Karte von Tanguy Coulibaly (92.) in Unterzahl. Für die Hütter-Truppe war es eine gelungene Generalprobe vor dem Auswärtsduell mit Dinamo Zagreb in der Champions League am Mittwoch.

Der Fünfte Lens spielte ohne den weiter wegen seiner Herzproblematik fehlenden ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso zu Hause gegen den Sechsten Nizza 0:0.

