Nächster Top-Klub will wohl bei Haaland im Sommer angreifen

Erling Haaland ist mit zwölf Treffern in elf Bundesligapartien in dieser Saison die Lebensversicherung von Borussia Dortmund. Der 20-Jährige wurde in den letzten Monaten immer wieder mit Top-Klubs wie Real Madrid oder Manchester United in Verbindung gebracht.

Wie das britische Sportportal The Athletic exklusiv erfahren haben soll, gesellt sich der FC Chelsea zum Kreis der Interessenten hinzu. Demzufolge sollen sich die Blues um eine Sommer-Verpflichtung in diesem Jahr bemühen. Der Transfer des Stürmers soll trotz der erst in 2022 in Kraft tretenden Ausstiegsklausel noch in diesem Jahr vollzogen werden. Laut Medienberichten liegt diese Klausel bei 75 Millionen Euro.

Bei der Golden-Boy-Zeremonie im Dezember verdeutlichte der Shootingstar, wo er seine Zukunft sieht. “Meine Zukunft ist in Dortmund“, so Haaland auf Nachfrage. Sollten die Westlondoner das Dortmunder Juwel dennoch verpflichten wollen, wird der Ruhrpottklub wohl deutlich mehr als die Ausstiegsklausel verlangen.

Bild: Imago