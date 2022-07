Nächster Transfer-Coup? Juve-Star de Ligt will zu Bayern!

Hasan Salihamidzic bastelt am nächsten Transfer-Coup! Nach exklusiven Informationen von Sky will der FC Bayern zur kommenden Saison unbedingt Matthijs de Ligt verpflichten.

Die Verhandlungen über einen Wechsel des 22 Jahre alten Innenverteidigers von Juventus Turin sind bereits in vollem Gange.

Nagelsmann will neuen Abwehrchef

Bayern will de Ligt! Denn Julian Nagelsmann wünscht sich für die kommende Saison noch einen lautstarken Anführer in der Defensive. De Ligt wird diese Aufgabe zugetraut. Er ist Bayerns Wunschspieler für die Innenverteidigung. Er soll der neue und dringend benötigte Abwehr-Boss werden.

Genau das haben ihm Salihamidzic und Nagelsmann im persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt und ihm, wie bei Sadio Mane, vom Projekt des FC Bayern überzeugt. Die Folge: Nach Informationen von Sky will de Ligt nach München wechseln!

Dort würde er auch auf seine Freunde Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui treffen, die wie de Ligt eine Vergangenheit bei Ajax Amsterdam haben. Sie sind weitere Pluspunkte im Poker um den Holland-Star.

Der Kontakt zum wechselwilligen 38-maligen Nationalspieler der Niederlande ist in den vergangenen drei Jahren nie abgerissen. Auch das soll de Ligt imponieren. Bereits 2019, vor seinem Wechsel nach Turin, waren die Bayern an ihm dran. In diesem Sommer will ihn Salihamidzic endlich verpflichten.

Hohe Ablöse als Problem – Chelsea mischt mit

Das Problem ist jedoch die hohe Ablöseforderung des Italienischen Rekordmeisters. Die Ausstiegsklausel für den Abwehrspieler liegt bei 120 Millionen Euro. Juventus soll ab 80 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Mehr als 60 Millionen Euro könnten für die Bayern, vor allem ohne weitere Verkäufe, allerdings eine zu große Hürde sein.

Stammspieler de Ligt steht bei der alten Dame noch bis 2024 unter Vertrag. Der Verein weiß, dass er wechseln will und würde ihn auch ziehen lassen.

Bild: Imago