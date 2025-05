Meister Sturm Graz hat den nächsten Transfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Die Steirer verpflichten den 20-jährigen Dänen Julius Beck.

Zuletzt stand der zentrale Mittelfeldspieler bei Dprzia Calcio unter Vertrag, die vergangene Saison kickte er leihweise bei Esbjerg. Für den dänischen Erstligisten absolvierte Beck 24 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und vier Assists beisteuerte. Über die laut Vereinsaussendung „langfristige“ Vertragslaufzeit machten die Grazer keine weiteren Angaben.

Beck über Sturm-Transfer: „Musste nicht lange überlegen“

„Julius Beck ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt. Er ist extrem laufstark, verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und überzeugt mit seiner Mentalität. Wir sehen in Julius sehr viel Potenzial, er wird aber auch die Zeit bekommen, sich an den SK Sturm und den Fußball, den wir spielen, zu gewöhnen. Wir freuen uns, dass sich Julius für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn künftig in schwarz-weiß zu sehen“, sagt Sportchef Michael Parensen in einer Vereinsaussendung zum Transfer.

Neuzugang Beck sagt selbst zu seinem Wechsel: „Als ich vom Interesse des SK Sturm erfahren habe, musste ich nicht lange überlegen – die Verantwortlichen um Michael Parensen haben mir sofort ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen in die Vorbereitung zu starten und hart daran zu arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

(SK Sturm Graz) / Bild: Imago