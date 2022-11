Nächster WM-Ausfall! Schweiz droht Goalie-Problem

Der Schweizer Nationalmannschaft droht bei der Fußball-WM ein Tormann-Problem. Yvon Mvogo wird wegen einer Oberschenkelverletzung die Endrunde verpassen, wie sein Club Lorient am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige war bei der WM 2018 und der EM 2021 als Reservegoalie dabei. Derzeit müssen die Schweizer auch um ihren Rekordkeeper Yann Sommer bangen.

Der Gladbacher Schlussmann hatte sich am 18. Oktober beim 1:2-Pokal-Aus beim SV Darmstadt 98 einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Auch am Dienstag fehlte er der Borussia im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum. Ob der 33-Jährige zumindest beim Spiel der Gladbacher gegen Borussia Dortmund am Freitag wieder zurückkehren kann, ist offen.

Die Schweiz trifft bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gruppe G auf Mitfavorit Brasilien, Kamerun und Serbien.

(APA)

Bild: Imago