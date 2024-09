Nächster Zittersieg: Chiefs schlagen auch die Bengals

Die Kansas City Chiefs haben auch ihr zweites Spiel der neuen NFL-Saison gewonnen – und mussten dabei schon wieder Schwerstarbeit verrichten. Der Super-Bowl-Champion um Footballstar Patrick Mahomes feierte gegen den Rivalen Cincinnati Bengals ein wildes 26:25, mit der letzten Aktion des Spiels brachte das Field Goal von Harrison Butker aus 51 Yards den Sieg.

Es war bereits der fünfte Führungswechsel in der zweiten Spielhälfte, auch das direkte Duell der Star-Quarterbacks Mahomes und Joe Burrow war ein aufreibendes. Burrow spielte teilweise groß auf, warf für 258 Yards und zwei Touchdowns, doch es genügte nicht. Mahomes (151 Yards) zeigte seine Klasse mit zwei Touchdownpässen, ihm unterliefen allerdings auch zwei Interceptions.

„Wir waren schon oft in solchen Situationen und wir haben volles Selbstvertrauen“, sagte Mahomes, „egal, wie das Spiel läuft, wir tun das Nötige für den Sieg. Und das haben wir heute auch geschafft.“ Die Offense habe allerdings „zu viele Fehler“ begangen.

Die Chiefs hatten bereits den Auftakt gegen die Baltimore Ravens mit großer Mühe gewonnen (27:20), in dieser Saison peilt das Team den „Three-peat“ an: Kansas kann als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der US-Profiliga holen. Für die Bengals war es die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel.

Raimann mit Colts weiter ohne Sieg

Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts haben auch das zweite Saisonspiel in der National Football League (NFL) verloren. Am Sonntag sah die Mannschaft mit dem österreichischen Offensive-Line-Spieler gegen die Green Bay Packers lange nicht gut aus und kam erst im letzten Viertel heran. Auch ohne ihren verletzten Star-Quarterback Jordan Love, der von Malik Willis ersetzt wurde, gewannen die Packers mit 16:10.

Wegbereitend für ihren ersten Erfolg in der neuen Saison war das Laufspiel, gegen das die Colts-Defense kein Mittel fand. Allein Josh Jacobs lief 32-mal und kam auf 151 Yards. Für die Packers war es saisonübergreifend der zwölfte Heimsieg in Folge. Colts-Quarterback Anthony Richardson warf drei Interceptions.

Auch für einige Titelanwärter setzte es am Sonntag Niederlagen. Die San Francisco 49ers kassierten eine 17:23-Niederlage auswärts gegen die Minnesota Vikings, bei denen Wide Receiver Justin Jefferson auf einen 97-Yard-Touchdown kam, sich danach aber leicht verletzte. Die Detroit Lions mussten sich den Tampa Bay Buccaneers mit 16:20 geschlagen geben. Die Bucs um Quarterback Baker Mayfield sind nach zwei Spielen noch ungeschlagen.

(SID)/Bild: Imago