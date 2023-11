Nächstes Debakel! Lustenau scheitert im ÖFB-Cup deutlich an St. Pölten

Bundesliga-Schlusslicht Austria Lustenau musste im ÖFB-Cup den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Die Vorarlberger scheiterten im Achtelfinale deutlich beim Zweitligisten SKN St. Pölten (0:4).

Die Tore für die Niederösterreicher erzielten Din Barlov (19. bzw. 43), Kevin Monzialo (25.) und Dario Grujcic (55. Eigentor). Beim desaströsen Auftritt von Austria Lustenau waren etwa 50 Fans aus Vorarlberg dabei. Rund zehn Minuten vor Abpfiff verließen die Anhänger der Vorarlberger das Stadion.

Am vergangenen Wochenende unterlag Lustenau in der ADMIRAL Bundesliga dem TSV Hartberg mit 0:4 (Spielbericht + VIDEO-Highlights). In der 13. Runde trifft die Elf von Trainer Markus Mader auf die Wiener Austria (am Samstag ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem SkyX-Traumpass).

Nach dem nächsten schwachen Auftritt im ÖFB-Cup steht Coach Mader in Lustenau gehörig unter Druck.

(Red.)

Bild: GEPA