Nächstes Frieser-Tor für Barnsley – Margreitter trifft bei Derby-Niederlage

Auch auf den zweiten Saisontreffer folgt wieder ein Punktegewinn: Nachdem England-Legionär Dominik Frieser bereits beim 1:0-Sieg gegen Coventry treffen konnte, steuerte er auch zu Barnsleys 2:2-Remis gegen die Queens Park Rangers ein Tor bei.

Der Ex-LASK-Spieler erzielte den ersten Treffer in der 14. Minute, ehe sein Mitspieler Cauley Woodrow erhöhen konnte. Späte Gegentreffer durch Ilias Chair und Charlie Austin kosteten der Elf von Trainer Markus Schopp jedoch den Sieg. Barnsley liegt nach vier Spielen auf dem 13. Tabellenplatz. Championship-Zweiter hinter Tabellenführer Fulham ist derzeit West Bromwich mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Valerien Ismael.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

FC Zürich gewinnt erstes Stadtderby seit April 2019

In der Schweiz traf beim ersten Züricher Stadtderby zwischen dem FC Zürich und den Grashoppers seit mehr als zwei Jahren ebenso ein österreichischer Legionär: Georg Margreitter brachte die Grashoppers nach sieben Minuten in Führung, ehe drei Minuten später der Ausgleich folgte. In Unterzahl musste sich der aufgestiegene Rekordmeister in der fünften Minute der Nachspielzeit geschlagen geben, FCZ-Profi Assan Ceesay traf quasi mit dem Schlusspfiff zum umjubelten Erfolg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.)

Beitragsbild: Imago.