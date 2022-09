Nächstes Fußballfest in London? Salzburg trifft auf „neuen“ FC Chelsea

via

Eigentlich hat sich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle bereits auf das Duell mit seinem Freund Thomas Tuchel gefreut. Jedoch wurde der 49-Jährige in der vergangenen Woche von der Klubführung entlassen. Am heutigen Mittwoch sitzt beim Duell zwischen den „Bullen“ und dem FC Chelsea also Neo-Trainer Graham Potter auf der Bank. Ein Umstand, den der Salzburg-Coach bedauert. Denn mit dem neuen Trainerteam sind die Londoner auch etwas unberechenbarer geworden.