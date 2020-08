Nächstes Indiz? Havertz fehlt wohl bei Leverkusens Leistungstests

via

via Sky Sport Austria

Der Transfer von Leverkusens Kai Havertz zum FC Chelsea nimmt offenbar weiter Formen an. Der Spielmacher soll nicht zum Leverkusener Leistungstest erschienen sein.

Demnach hat der deutsche Nationalspieler bei den Tests am Sonntag gefehlt. Dies berichten sowohl kicker als auch Bild. Am Montag werden die Rheinländer die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufnehmen, allerdings definitiv ohne Havertz, der nach Stuttgart zur Nationalmannschaft reisen wird.

Der Offensivakteur hatte am Freitag und am Samstag noch die beiden Corona-Tests in Leverkusen absolviert.

Sky Info: Kleine Details fehlen zur Havertz-Einigung

Wie Sky berichtet, steht ein Wechsel des 21-Jährigen zum FC Chelsea kurz bevor. Nach Sky Infos steht man bei dem Deal kurz vor der Einigung, wobei bei kleineren Details wie zum Beispiel den Bonuszahlungen noch keine Einigung erzielt werden konnte.

Bayer verlangt eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro und hat immer wieder betont, dass es für den Youngster keinen Corona-Rabatt geben wird.

Bild: Getty