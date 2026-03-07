Nächstes ÖSV-Podest? Die Slalom-Startliste in Kranjska Gora

Teil zwei des mittlerweile traditionellen Ski-Technikdoppels in Kranjska Gora: Mit dem Slalom verabschieden sich die Herren vorerst vom slowenischen Weltcup-Ort. Österreich hofft auch ohne Manuel Feller auf erfolgreiche Ergebnisse.

Eröffnet wird der erste Slalom-Durchgang von Clement Noel (Startnummer 1), gefolgt vom gestrigen Gewinner Lucas Pinheiro Braathen (2), den Norwegern Timon Haugan (3) und Henrik Kristoffersen (4), 2026-Olympiasieger Loic Meillard (5) sowie Atle Lie McGrath (6). In der zweiten Startgruppe folgen mit Michael Matt (10) und Olympia-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein (14) die ersten Österreicher. Gleich nach den Top 15 startet Allrounder Marco Schwarz (16).

Slalom-Rückkehr für Raschner & Strolz

Gegen Ende der Top 30 kehren Dominik Raschner (27) und Johannes Strolz (28) auf die Weltcup-Slalompiste zurück. Komplettiert wird das ÖSV-Team von vier Startern außerhalb der ersten 30: Diese sind Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (43), Simon Rueland (46) und Jakob Greber (56).

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.