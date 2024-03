Nächstes Sensations-Comeback! Schick schießt Leverkusen ins Viertelfinale

Bayer Leverkusen ist mit einem sensationellen Comeback ins Viertelfinale der Europa League gestürmt.

Wie schon im Hinspiel (2:2) kam der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den aserbaidschanischen Serienmeister Qarabag Agdam nach einem 0:2 noch zurück und gewann das Achtelfinal-Rückspiel in der heimischen BayArena mit 3:2 (0:0). Der Traum von einem historischen Triple aus DFB-Pokal, Meisterschaft und Europacup nimmt weiter Formen an.

Jeremie Frimpong (72.) und Doppelpacker Patrik Schick (90.+3 und 90.+7) drehten die Begegnung im Endspurt. Bayer blieb damit auch im 37. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage. Abdellah Zoubir (58.) und Juninho (67.) hatten die eiskalten Gäste zuvor in Führung gebracht. In der Schlussphase agierte Qarabag nach einer Notbremse von Elvin Jafarguliyev (64.) in Unterzahl.

Nach dem Aus des SC Freiburg ist Bayer die einzig verbliebene deutsche Mannschaft im Wettbewerb. Auf dem Weg ins Endspiel in Dublin (22. Mai) winken bei der Auslosung des Viertelfinales am Freitag in Nyon attraktive Gegner wie der FC Liverpool oder AC Mailand. Das Viertelfinale findet am 11. und 18. April statt.

Alle Tore:

0:1 – Zubir

0:2 – Juninho

1:2 – Frimpong

2:2 – Schick

3:2 – Schick

(APA)/Bild: Imago