Nächstes Spiel in der Deutschen Bundesliga abgesagt

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wird heute nicht stattfinden. Tauendes Eis auf dem Dach des Volksparkstadions ist offenbar der Grund für die kurzfristige Absage.

Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff wurde das Bundesligaspiel zwischen dem HSV und Leverkusen abgesagt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstagabend mit. Der Grund dafür seien „wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“. Daher sei das Volksparkstadion kurzfristig gesperrt worden. Ursprünglich sollte die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen werden. Über eine Neuansetzung der Partie solle schnellstmöglich entschieden werden.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Wetter sorgt nicht nur in der Bundesliga für Chaos

In Norddeutschland sorgt das Winterwetter seit Tagen für Komplikationen. Am vergangenen Wochenende waren bereits die Partien zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim abgesagt worden. Auch der Bahnverkehr ist massiv gestört, vielerorts fiel die Schule wegen des Winterwetters aus.

Die Deutsche Bundesliga unter der Woche bei Sky Sport

Dienstag:

17:30 Uhr: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

20:00 Uhr: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 4

20:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

Mittwoch:

17:30 Uhr: VfL Wolfsburg – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

20:00 Uhr: 1. FC Köln – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:00 Uhr: RB Leipzig – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: TSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 4

20:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

Donnerstag:

19:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC Augsburg – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 2

Streame die Deutsche Bundesliga mit Sky X live!

(skysport.de/SID) / Bild: Imago