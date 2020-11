Nächstes Talent im Anflug? Salzburg beobachtet Defensivspieler aus der Schweiz

via

Beim FC Red Bull Salzburg läuft die Talentsuche offenbar auf Hochtouren.

Wie “Nau.ch” berichtet, scoutet der amtierende Meister in der Schweiz und soll Leonidas Stergiuo vom FC St. Gallen ins Visier genommen haben. Angeblich soll auch Borussia Mönchengladbach am 18-jährigen U21-Nationalspieler Interesse bekundet haben. In der Schweiz steht der Defensivspieler noch bis 2024 unter Vertrag.

Der Innenverteidiger mit griechischen Wurzeln stand trotz seines jungen Alters bereits 52 Mal in der höchsten schweizer Liga auf dem Platz. Das Abwehrjuwel wäre nach Jasper van der Werff der zweite junge Spieler des FC St. Gallen, der zu den “Bullen” wechselt. Van der Werff zog es 2018 nach Österreich, derzeit ist er an den FC Basel verliehen.

