Nächstes Top-6-Finish von Klagenfurt? – Gorenzel: „Traue es der Mannschaft zu, wenn…“

Gelingt Austria Klagenfurt in dieser Saison zum dritten Mal hintereinander der Einzug in die Meistergruppe und damit der Klassenerhalt nach 22 Runden? Günther Gorenzel, neuer Geschäftsführer Sport bei den Kärntnern, zeigt sich in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis durchaus optimistisch.

„Das traue ich der Mannschaft zu, wenn wir verletzungsfrei bleiben und wenn die verletzten Spieler möglichst rasch auch zurückkommen. Ich bin davon überzeugt, dass, wir es schaffen können, möglichst früh das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, wenn die Mannschaft so gefestigt bleibt wie jetzt, alle zusammenstehen und wir gemeinsam in eine Richtung marschieren“, sagte Gorenzel.

Von Größerem – etwa der Qualifikation fürs internationale Geschäft – will man in Klagenfurt nicht reden. „Nichts anderes als der Klassenerhalt ist bei uns als Ziel ausgegeben. Je früher wir das erreichen, desto besser. Ich bin davon überzeugt: Ohne Verletzungen können wir das auch wieder im Grunddurchgang schaffen“, erklärte Gorenzel.

DAB | Der Audiobeweis Folge #195 mit Günther Gorenzel

Bild: GEPA