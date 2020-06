Nagelsmann äußert sich zu Wolf-Gerüchten: “Es lief alles nicht in seine Richtung”

via

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Leipzig-Profi Hannes Wolf vor einer Leihe zu Borussia Mönchengladbach stehen. RB-Trainer Julian Nagelsmann hat sich am Dienstag zu den Gerüchten geäußert.

Erst 53 Spielminuten stand ÖFB-Legionär Hannes Wolf für RB Leipzig seit seinem Comeback nach seinem Knöchelbruch bei der U21-EM im vergangenen Sommer in Italien auf dem Platz. Der Grazer sei laut Nagelsmann “natürlich nicht zufrieden mit der Situation”. Einfach ziehen lassen möchte der Leipzig-Coach den 21-Jährigen jedoch nicht: “Grundsätzlich habe ich ihn schon gerne dabei, weil er als Einwechselspieler für Furore sorgen kann. […] Wir werden uns am Ende der Saison mit ihm und seinem Berater zusammensetzen und schauen, was der richtige Weg ist.”