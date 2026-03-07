Nagelsmann-Aussagen für Goretzka kein „Freifahrtschein“

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka sieht die Aussagen von Julian Nagelsmann zu seiner möglicherweise tragenden Rolle bei der WM im kommenden Sommer nicht als „Freifahrtschein“. Für ihn seien die warmen Worte des Bundestrainers vielmehr „eine Motivation“, sagte der 31-Jährige nach seiner guten Leistung beim 4:1 (2:0) des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach.

Nagelsmann hatte in seinem viel beachteten Interview mit dem kicker gesagt, Goretzka werde „trotz weniger Spielzeit bei Bayern“ bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada „gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali“. Dort war Goretzka in sechs Spielen immer zum Einsatz gekommen, fünfmal stand er in der Startelf.

„Ich weiß sehr genau, was Julian von mir erwartet, deswegen hat mich das nicht überrascht“, antwortete Goretzka bei Sky auf eine Frage zu den Aussagen des Bundestrainers. Er habe in der Qualifikation schließlich „jedes Spiel gemacht und auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir bei dem Turnier dabei sind und da möchte man das Vertrauen, das man bekommt, zurückzahlen und das werde ich versuchen.“

Mit Nagelsmann habe er seit dessen Zeit bei den Bayern eine „spezielle Verbindung“, die auch seine Ausbootung für die Heim-EM 2024 überdauerte, sagte Goretzka. Er sei „ein Stück weit stolz darauf, dass wir das zusammen ausgeräumt haben“, betonte der Mittelfeldspieler, der die Bayern im Sommer mit Ende seines Vertrags verlassen wird.

Wo Goretzkas Zukunft liegt, ist noch nicht klar, zuletzt galten Atlético Madrid und Top-Klubs aus Italien als Interessenten. „Es würde mich schon reizen, nochmal eine Erfahrung im Ausland zu machen“, sagte er: „Ich bin da ganz entspannt und lasse das alles auf mich zukommen.“

