Nagelsmann: „Haben aufgrund der höheren Effizienz gewonnen“

Der FC Bayern München besiegt im Schlagerspiel der Gruppe C den FC Barcelona und verhindert so eine torreiche Deutschland-Rückkehr von Barca-Stürmer Robert Lewandowski. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sah vor allem in den genutzten Chancen den großen Unterschied.

„Wir haben ein bisschen zu viel das Zentrum geöffnet, deswegen hat Barca zu viele Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und aufgrund der höheren Effizienz gewonnen“, fasst der FCB-Coach die Partie zusammen.

Auch aufgrund der drei Liga-Remis in Serie freut sich Nagelsmann über den Erfolg: „Wir haben noch kein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Am Ende, aufgrund der genutzten Chancen, haben wir auch gewonnen.“

