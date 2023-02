Nagelsmann kritisiert Bayern-Stars vor PSG-Kracher scharf

Der FC Bayern festigt mit einem Sieg gegen Bochum die Tabellenführung. Eigentlich scheinen die Münchner ihre Generalprobe für den Königsklassen-Kracher gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) damit souverän gemeistert zu haben. Doch Trainer Nagelsmann zeigte sich nach der Partie am Sky Mikrofon sichtlich genervt vom Auftritt seiner Elf und sieht das Weiterkommen gegen PSG in großer Gefahr.

Von wackelnden Knien vor Paris Saint-Germain war beim FC Bayern am Samstagnachmittag zumindest mit Blick auf das Endergebnis nichts zu erkennen. Der FC Bayern setzte sich gegen Abstiegskandidat VfL Bochum vermeintlich souverän mit einem 3:0 durch. Bayern-Coach Nagelsmann sah das nach den 90 Minuten jedoch entschieden anders und kritisierte die Einstellung seiner Elf scharf.

Beim Sky Interview ließ der Übungsleiter der Münchener verlauten, dass ein solcher Auftritt wie im heutigen Spiel gegen Bochum gegen die Pariser bei weitem nicht ausreichen wird.

Nagelsmann: „Kein gutes Spiel“

Auf die Frage, wie der 35-Jährige den Sieg über den VfL bewerten und einordnen würde, antwortete Nagelsmann wie folgt: „In den ersten sechs Minuten müssen wir mit zwei oder drei zu null führen, da haben wir Riesen-Chancen. Aber so ein bisschen ähnlich wie bei den drei Spielen, in denen wir Unentschieden gespielt haben, haben wir die Gradlinigkeit vermissen lassen. Insgesamt war es von beiden Teams kein gutes Spiel.“

Warum seine Elf nach guten Anfangsminuten so derartig unter den eigenen Ansprüchen performte, sorgte bei Nagelsmann nach der Partie für großen Unmut: „Wir besprechen ja viele Dinge, ich glaube, dass wir uns gegen ein hohes Pressing, was jetzt nicht so aktiv war, wie Bochum das normalerweise kann, weil sie einfach auch ein anstrengendes Spiel in den Knochen haben und es auch nicht gewöhnt sind, einfach aktiver bewegen müssen.“

„Es war jetzt nicht so, dass Bochum uns keine Räume gegeben hat. Ich glaube, wenn wir richtig Vollgas spielen, was ja auch Spaß macht, und wenn ich mich richtig bewege und ein bisschen Enthusiasmus aufs Feld bringe, dann kannst du die ersten sechs Minuten fortsetzen und dann steht’s hier ganz schnell vier, fünf oder sechs zu null, weil wir schon viele Räume hatten“, kritisiert der 35-Jährige sein Team weiter.

Nagelsmann warnt und gibt Entwarnung bei Müller

Der sichtlich angefressene Bayern-Coach sah das Weiterkommen in der Champions League mit Blick auf den Auftritt gegen Bochum in großer Gefahr: „Am Ende ist es dann ein bisschen zu wenig Leben, wir haben jetzt keinen Super-Flow, wir sind einen Punkt vorne in der Bundesliga, nicht mehr. Und wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen, auch wenn Mbappe ausfallen mag möglicherweise, weil es einfach eine Weltklasse-Mannschaft ist. Wenn wir am Dienstag so spielen wird es nicht reichen, um weiterzukommen.“

Abschließend gab Nagelsmann dann noch einmal Entwarnung bezüglich Torschütze Thomas Müller, der in der Halbzeit in der Kabine blieb: „Er hat angegeben auf dem Weg rein, dass er ein bisschen Wadenprobleme hat. Ich hoffe nicht, dass er irgendwas hat. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes, es war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Es war mir einfach zu viel Risiko, dass er da irgendwas hat, muskulär.“

(skysport.de) / Bild: Imago