Nagelsmann-Management widerspricht Kahn-Aussagen

Das Management des freigestellten Trainers Julian Nagelsmann hat den Aussagen der Führungsriege des FC Bayern bezüglich des Ablaufs der Kommunikation zwischen Klub und Ex-Coach widersprochen.

„Es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern. Das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach den diversen Gerüchten in den Medien bei Hasan Salihamidzic angerufen“, erklärte Nagelsmanns Berater-Agentur „Sports360“ in einem Statement gegenüber Sky.

„Wir haben im Vorfeld mit Julian gesprochen und ihn gebeten, er soll bitte an die Säbener Straße kommen“, hatte Kahn vor dem 4:2-Sieg der Münchner gegen Dortmund erklärt: „Das war schwierig und für ihn nicht möglich. Bevor es eine Zusage (des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel, Anm. d. R.) gab, gab es Kontakt mit Julian. Wir wollten vorher mit ihm sprechen.“

Am Tag danach habe man „an der Säbener Straße dann gesprochen und ihm die Gründe genannt“.

Kahn räumt Fehler ein: „Das war eine Katastrophe“

Kahn hatte vor dem Spiel Fehler seitens der Vereinsführung eingeräumt. „Das war eine Katastrophe. Das war nicht gut“, gab Kahn im Sky Interview zu. Das Ganze sei eine „verfahrene und sehr schwierige Situation“ für die Führung des FC Bayern gewesen.

Die Information über die bevorstehende Trennung sei nicht von Vereinsseite nach außen getragen worden, betonte Kahn. „Es macht keinen Sinn, solch eine Info zu leaken, wir schießen uns ja nicht selber in den Fuß“, so der Vorstandschef.

Die Bayern hatten die Personalien am 24. März verkündet, bereits am Abend des 23. März war über die Nagelsmann-Trennung berichtet worden. Der Trainer erfuhr dem Vernehmen nach aus den Medien von seinem Abschied. Kahn begründete das damit, das mit Nagelsmann, der im Urlaub war, persönlich und „nicht am Telefon“ gesprochen werden sollte. Erst am 24. März fuhr Nagelsmann dann im Vereinszentrum an der Säbener Straße vor.

(Red.)

Bild: Imago