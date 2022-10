Nagelsmann und FC Bayern nach Kritik hungrig auf mehr

Julian Nagelsmann stand nach dem verhaltenen Start des FC Bayern München in die Saison 2022/23 in letzter Zeit häufiger in der Kritik. In der Bundesliga konnte man jedoch am letzten Spieltag einen souveränen 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen einfahren und somit die Gemüter wieder etwas positiver stimmen. In der Champions League lief es bisher sowieso rund, gegen Inter und Barcelona konnten zwei Siege geholt werden. Nun soll es gegen Pilzen so weitergehen: die Münchener wollen zuhause gewinnen und in dieser Champions League vorerst weiterhin perfekt bleiben.