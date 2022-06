Namens-Chaos geht weiter: Barca-Reserve erneut umbenannt

Back to the roots beim FC Barcelona: Der Klub hat am Dienstag die Umbennenung seiner zweiten Mannschaft bekanntgegeben. Ganz neu ist der Name allerdings nicht.

Der FC Barcelona B bzw. Barca B heißt ab sofort wieder Barca Atletic. Damit kehrt das Reserve-Team der Katalanen, welches aktuell in der dritten spanischen Liga spielt, zur Tradition zurück.

Vierter Namenswechsel seit Gründung

Barca Atletic ist der ursprüngliche Name der zweiten Mannschaft, die 1970 aus einem Zusammenschluss von Atletic Catalunya und CD Condal entstanden war. 1990 wurde sie schließlich in Barca B umbenannt. Unter Präsident Joan Laporta kehrte man 2008 wieder zu Barca Atletic zurück, nur um zwei Jahre später unter dessen Nachfolger Sandro Rosell doch wieder zu Barca B zu wechseln.

Nun folgt also die nächste Kehrtwende. „Der Aufsichtsrat hat die Rückkehr des Namens Barça Atletic für die zweite Mannschaft genehmigt“, so das knappe Statement in der Pressemitteilung.

Mal sehen, wie lange es diesmal dabei bleibt …

(skysport.de)

Bild: Imago