Der FC Nantes hat zum vierten Mal den französischen Fußball-Cup gewonnen.

Der Tabellenneunte der Ligue 1 gewann am Samstag in Paris das Finale gegen OGC Nizza mit 1:0. Ludovic Blas (47.) erzielte per Handelfmeter den entscheidenden Treffer. Für den achtmaligen französischen Meister war es der vierte Pokalsieg nach 1979, 1999 und 2000.

