Napoli bleibt mit Sieg gegen Udinese Tabellenführer der Serie A

via Sky Sport Austria

Napoli liegt in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiterhin unangefochten auf Platz eins. Die Süditaliener feierten am Samstag in der letzten Runde vor der WM-Pause durch Treffer von Victor Osimhen (15.), Piotr Zielinski (31.) und Eljif Elmas (58.) einen 3:2-Heimsieg über Udinese und bauten damit den Vorsprung auf die ersten Verfolger Lazio Rom und AC Milan zumindest bis Sonntag auf jeweils elf Punkte aus.

Tore von Ilija Nestorovski (79.) und Lazar Samardzic (82.) kamen für die Gäste zu spät. Napoli hält nach dem elften Liga-Dreier en suite in der laufenden Serie-A-Saison bei 13 Siegen und zwei Remis.

(APA) / Bild: Imago