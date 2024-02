Napoli-Boss verrät wahre Bayern-Ablöse für Kim

Im vergangenen Sommer hatte sich der FC Bayern in der Abwehr mit Min-jae Kim von der SSC Neapel verstärkt. Der Präsident des amtierenden italienischen Meisters hat nun die wahre Ablösesumme verraten.

Die Bayern konnten bei Min-jae Kim im vergangenen Sommer Gebrauch von einer Ausstiegsklausel machen. Bisher hieß es, die Summe habe bei ca. 50 Millionen Euro gelegen. Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis betrieb am Mittwoch nun Aufklärung.

„Die wahre Summe, die wir für Kim erhalten haben, beträgt 42 Millionen Euro und nicht, wie von einigen Medien berichtet, 57 Millionen Euro“, stellte De Laurentiis auf einer Pressekonferenz klar.

Kim hatte sich nach seinem Wechsel zu den Bayern auf Anhieb einen Stammplatz gesichert. In der Hinrunde verpasste er kein einziges Bundesliga-Spiel und stand dabei immer in der Startelf. In diesem Jahr verpasste er bislang alle fünf Spiele, weil er mit Südkorea beim Asien-Cup aktiv war.

Am Samstag im Ligagipfel bei Bayer 04 Leverkusen (17:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) könnte der 27-Jährige aber wieder auf dem Platz stehen. Der Innenverteidiger ist seit Mittwoch zurück in München, nachdem er beim Asien-Cup mit Südkorea im Halbfinale an Jordanien gescheitert war (0:2).

(skysport.de) / Bild: Imago