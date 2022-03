Napoli – Milan als richtungsweisendes Duell im Titelrennen

via

via Sky Sport Austria

In der italienischen Fußball-Serie-A steht am Sonntag eine richtungsweisende Partie im Titelrennen auf dem Programm. Spitzenreiter SSC Napoli empfängt den ersten Verfolger AC Milan, beide Teams sind nur durch das Torverhältnis voneinander getrennt. Der Sieger des Duells darf sich große Hoffnungen machen, eine lange Durststrecke zu beenden. Milan wartet seit 2011 auf den Gewinn des „Scudetto“, die Neapolitaner sogar schon seit 1990.

Ein Erfolg am Vesuv wäre aber noch lange nicht gleichbedeutend mit einer Meister-Vorentscheidung, sagte Milan-Trainer Stefano Pioli und betonte: „Napoli ist verdientermaßen Tabellenführer. Sie kämpfen gemeinsam mit uns, Inter, Juventus und Atalanta um den Titel.“

Milan-Coach Pioli sieht auch Inter, Juve und Atalanta mit Titelchancen

Milan musste zuletzt in der Serie A in Heimspielen gegen Salernitana und Udinese überraschende Punkteverluste hinnehmen und absolvierte zudem am vergangenen Dienstag ein kräfteraubendes 0:0 im Hinspiel des Cup-Semifinales gegen Inter. Napoli wiederum holte aus den jüngsten acht Runden 18 Punkte, zuletzt tankte man durch ein Last-Minute-2:1 bei Lazio Rom Selbstvertrauen.

Nach Verlustpunkten gerechnet ist noch immer Inter Tabellenführer. Der Titelverteidiger liegt zwei Punkte hinter dem Führungsduo, hat aber noch eine Partie ausständig. Für die „Nerazzurri“ ging es bereits am (heutigen) Freitag daheim gegen Salernitana. Nach einem völlig verkorksten Saisonstart mischt auf einmal auch Juventus Turin wieder im Titelkampf mit, sieben Zähler beträgt der Rückstand des Rekordchampions auf Napoli und Milan. Atalanta fehlen zehn Punkte auf die Spitze, wobei der Verein aus Bergamo ein Match weniger ausgetragen hat.

