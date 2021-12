Napoli nach Sieg bei Milan neuer Zweiter

SSC Napoli ist zum ersten Verfolger von Tabellenführer Inter Mailand in der italienischen Fußball-Serie-A aufgestiegen. Die Truppe von Coach Luciano Spalletti entschied den Sonntag-Schlager der 18. Runde beim AC Milan mit 1:0 für sich und zog damit am punktgleichen Rivalen vorbei. Zum Matchwinner avancierte Eljif Elmas bereits in der fünften Minute nach einem Corner per Kopf. Auf Inter, das bereits am Freitag 5:0 bei Salernitana gewonnen hatte, fehlen Napoli vier Zähler.

Für den Zweiten endete eine Serie von drei sieglosen Partien. Für Milan gab es die dritte Saisonniederlage, auch da der vermeintliche Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit wegen Abseits nicht zählte.

(APA)

Artikelbild: Imago