Der SSC Napoli ist vorerst an die Spitze der italienischen Fußball-Serie-A geklettert. Am Samstagnachmittag besiegte die Elf von Luciano Spalletti Udinese zuhause mit 2:1 (0:1) und zog punktegleich am AC Milan vorbei, der ab 20.45 Uhr bei Cagliari die Chance hat, sich wieder um drei Zähler abzusetzen.

Gerard Deulofeu (22.) brachte Udinese in Führung, Victor Osimhen (52., 63.) drehte die Partie mit einem Doppelpack. Nach Rot für Pablo Mari (82.) agierte Udinese in Unterzahl.

